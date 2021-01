Covid, Azzolina: “Chiederò ristori formativi per la scuola”

Il ministro dell'Istruzione a Uno Mattina ha parlato di varie tematiche legate all’ambito scolastico. Sulle riaperture ha detto: “Decideranno le Regioni quando aprire, è tutto pronto”. Sulla didattica a distanza: "Non può essere fatta troppo a lungo, studenti hanno ragione a chiedere di tornare”. Poi annuncia che nel Recovery ci saranno 27 miliardi per la scuola. Sui vaccini dice: prof e Ata sono categoria prioritaria

Dai ristori formativi alle riaperture, dai fondi del Recovery ai vaccini. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a Uno Mattina per parlare dei temi più caldi relativi alla scuola. "Non credo si possa pensare di recuperare d'estate: bisogna recuperare oggi”, ha detto. “È più facile chiudere la scuola perché la scuola non ha bisogno di ristori. Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi: ci sono anche bambini della scuola primaria che sono andati a scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell'anno precedente. Chiederò ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione all'affettività e incrementare l'aiuto psicologico: ora bisogna intervenire non di certo in estate" (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Azzolina: riaperture? Quando Regioni decideranno, tutto è pronto



"Decideranno le Regioni quando riaprire”, ha detto Azzolina sulle riaperture delle scuole. “Io come governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la scuola, abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine. Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare a scuola potranno farlo, è tutto pronto”.