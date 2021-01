9/10 ©LaPresse

"Tiriamo un respiro di sollievo, non abbiamo avuto morti e feriti. Il crollo è impressionante – ha commentato De Luca - sinceramente la paura che avevamo era che si pregiudicasse l’attività dell'ospedale. Grazie a Dio non è successo. Abbiamo avuto una piccola interruzione di corrente elettrica, non abbiamo avuto problemi di funzionalità. Dovremo chiudere il Covid residence per qualche giorno, ma in tre o quattro giorni si riprende"