In Piemonte sono 1.146 i positivi al coronavirus dopo l'esito dei 17.191 tamponi (10.240 antigenici) comunicato dall'Unità di crisi della Regione. In terapia intensiva 4 pazienti in più (in totale sono 187), negli altri reparti + 28 (in totale 2.847). I morti sono 55 (3 relativi a martedì), il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 8.043. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.630. I casi di guarigione riportati sono 1.671, attualmente in Piemonte i positivi sono 21.664

