Meteo, le previsioni di lunedì 4 gennaio

Il maltempo non dà tregua all'Italia, in particolare al Nord-Ovest con pioggia e nevicate attese copiose fino a quota di collina. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per sette regioni. L'avviso riguarda parte di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, l'intero territorio della Toscana, Umbria e il versante tirrenico della Calabria. Dalle prime ore di lunedì, 4 gennaio, sono previste precipitazioni sparse, rovesci e temporali su Toscana ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno di forte intensità con fulmini e forti raffiche di vento. Previste nevicate sull'entroterra ligure e in Piemonte a quote superiori i 300-600 metri e nevicate su Lombardia e Toscana settentrionale oltre 700-800 metri. La situazione meteo potrebbe complicarsi da martedì quando è atteso l'arrivo di un vortice di bassa pressione che porterà una nuova parentesi di maltempo, soprattutto sulle regioni settentrionali (zone pianeggianti e prealpine) e sull’area tirrenica.