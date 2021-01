Ostuni, infermiere fa la proposta matrimonio sulla tuta anti-Covid

"Carmelì, mi vuoi sposare?" e sotto le due caselle con il sì e con il no da barrare. E’ arrivata così, scritta a pennarello sulla tuta anti-Covid e immortalata su Facebook, la proposta di matrimonio da parte di un infermiere di Torre Santa Susanna (in provincia di Brindisi) alla sua fidanzata Carmen. Giuseppe Pungente, 32 anni, operatore sanitario in servizio presso l'ospedale di Ostuni, guarito dal Covid, ha accompagnato la foto pubblicata il primo giorno dell’anno con un post commovente e pieno di speranza: "Sono risultato tra i primi positivi al Covid, in prima linea nella lotta contro il virus e sempre fra i primi ad essere vaccinato, ho maturato l'idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d'origine e quella futura, insieme a te Carmen Pinto. Auguro a tutti un anno di rinascita". La sua dichiarazione d’amore ha immediatamente raccolto centinaia di “like” e di commenti ed è stata poi condivisa fino a diventare virale sui social. (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE INFOGRAFICHE SUL CONTAGIO IN EUROPA E NEL MONDO).