Maltempo, allerta gialla in sei regioni

Il nuovo anno si apre con il maltempo, a causa dell’arrivo di una forte perturbazione atlantica sull’Italia che porta neve anche a bassa quota al Nord e piogge e temporali al Centro-Sud. Per questo la Protezione civile ha emesso un’a llerta gialla oggi in sei regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Toscana ( LE PREVISIONI ).

Capodanno segnato dal maltempo

L’aria fredda polare alimentata da venti di libeccio e scirocco impatterà sulle regioni settentrionali e tirreniche, per poi espandersi su tutta l’Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, in particolare in Piemonte e Lombardia. Pericolo neve anche in Friuli, Liguria e Appennino emiliano. Pioggia e temporali in Toscana, Lazio, Sardegna, Calabria e Campania.