Meteo, Capodanno con la neve: maltempo e fiocchi anche in pianura

Il nuovo anno comincia con il maltempo e l’arrivo di un vortice ciclonico che porterà un’intensa perturbazione atlantica. Aria fredda polare alimentata da venti di libeccio e scirocco impatterà sulle regioni settentrionali e tirreniche, per poi espendersi su tutta l’Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, in particolare in Piemonte e Lombardia. Pioggia e temporali in Toscana, Lazio, Sardegna, Calabria e Campania (LE PREVISIONI).