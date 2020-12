Terremoto nella zona di Verona, scossa di magnitudo 4.4

Paura in provincia di Verona per una scossa nell'area di Salizzole. Un sisma avvertito anche a Milano, il terzo della giornata nella stessa zona del Veneto

Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito la zona della provincia di Verona alle ore 15.36, a 3 km ovest da Salizzole, comune di 4000 abitanti: si trova a 22 km da Verona. La scossa è stata avvertita anche a Milano, specialmente negli edifici più alti. L'ennesimo terremoto nel veronese, in una giornata di paura anche in Italia dopo il forte sisma che ha colpito la Croazia (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL TERREMOTO IN DIRETTA )