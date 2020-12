Meteo, allerta gialla in sette regioni: gelo e neve in arrivo

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia sono i territori in cui è stata diramata l'allerta. Da questo pomeriggio inizia il peggioramento delle condizioni climatiche

Non c'è stato il bianco Natale, ma la neve potrebbe arrivare presto su diverse zone d'Italia. Nelle scorse ore è stata infatti diramata dalla protezione Civile un'allerta gialla in sette regioni per l'arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica sul nostro Paese (PREVISIONI).