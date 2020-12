Meteo, le previsioni di domenica 27 dicembre

Un ciclone abbandona il nostro Paese, ma arriva una perturbazione dall'Atlantico. Previsto ancora gran freddo su tutta l’Italia. Dal pomeriggio, il tempo comincerà a peggiorare sul Nordovest: nevicate via via più intense, con i fiocchi che in nottata arriveranno anche in pianura. Al Centro sole su gran parte delle regioni. Meteo instabile al Sud, con piogge sparse

Ancora gran freddo sull’Italia, pioggia al Sud, peggiora al Nordovest. Sono queste le previsioni meteo per domenica 27 dicembre. Un ciclone abbandona il nostro Paese, ma arriva una perturbazione dall'Atlantico. Sono attese piogge sparse al Sud e sulle regioni Adriatiche, con neve a 200 metri al Centro e a 1.000 metri al Meridione, sole sul Centro tirrenico, in Sardegna e sul Nordest. Dal pomeriggio peggiora sul Nordovest, con neve anche in pianura in tarda serata ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Per domenica 27 dicembre, al Nord è prevista una giornata molto fredda. In mattinata il cielo dovrebbe essere sereno, con condizioni di bel tempo sulla maggior parte delle regioni. Dal pomeriggio, però, il tempo comincerà a peggiorare sul Nordovest: il cielo si coprirà e arriveranno nevicate via via più intense, fino a toccare la pianura nel corso della notte. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra 1 grado a Milano e i 9 gradi di Genova.