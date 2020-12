Due immigrati travolti da treno nel Savonese

Due giovani stranieri sono morti la scorsa notte a Quiliano (Savona) travolti da un treno regionale. Facevano parte di un gruppo di 10 immigrati. Alla polizia hanno detto che volevano raggiungere la Francia. Il fratello di una vittima è stato portato in ospedale per lo shock. I sopravvissuti sono stati portati in Questura per il segnalamento e per chiarire la dinamica dell'accaduto. Non è stato ancora chiarito se stessero camminando sui binari o se abbiano provato a salire sul treno in corsa o se stessero attraversando i binari. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione.