Covid, cresce l'emergenza in Veneto, arriva container per le bare

Il sistema sanitario veneto è ormai da giorni sotto pressione per l’aumento dei contagi e dei morti. L’aggravamento della situazione porta con sé il conseguente problema delle celle mortuarie che iniziano a riempirsi. In via precauzionale un container per accogliere salme è stato collocato all’ospedale di Legnago

A Legnago, cittadina di 25 mila abitanti in provincia di Verona, si vivono momenti di angoscia. La notizia confermata dall’Ulss 9 del container frigorifero collocato tra l'edificio dell’obitorio e il pronto soccorso dell'ospedale "Mater Salutis" ha restituito la misura della gravità della situazione. E se è inevitabile che tornino alla mente le tristi immagini dei camion militari in fila con le bare dei morti di Bergamo, l’Ulss 9 spiega alla cittadinanza la ragione della misura adottata in via precauzionale. Il regolamento infatti impone di tenere sempre un posto libero nelle celle mortuarie per eventuali casi che necessitano di autopsia e "l'incremento dei decessi ha reso necessario provvedere con questa struttura provvisoria, per motivi di decoro”. Tutte le province del Veneto sono in affanno nella gestione della pandemia, gli ospedali sono pieni ed Verona è quella più colpita da questa seconda ondata.