Continua a preoccupare la curva del contagio in Veneto e così il presidente della Regione, Luca Zaia, invoca misure da zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino alla Befana. Il governatore lo avrebbe chiesto nel corso della riunione tra governo e Regioni. Dello stesso avviso sarebbe anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza, oltre che i rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. "Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi - ha detto Zaia - Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto" (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL VIRUS - SPECIALE COVID).