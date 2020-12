Maltempo: disagi in Liguria, neve in Piemonte e Valle d’Aosta

Tornano ad imbiancarsi alcune regioni del Nord, con conseguenti problemi per la circolazione sia all’interno dei Comuni sia sulle strade provinciali e autostrade. Temperature sotto lo zero in diverse località

Torna il maltempo, soprattutto al Nord, con piogge e neve. In Liguria problemi per la viabilità a causa di alcuni allagamenti. Neve in Piemonte, anche a Torino, e in Valle d’Aosta dove in diverse località le temperature sono al di sotto degli 0°C. (LE PREVISIONI)

In Liguria problemi sulla A26 e la A12 In Liguria il maltempo sta interessando la regione da alcune ore creando disagi per la viabilità. In particolare, sull'autostrada A26 è in atto una regolazione del traffico tra il bivio con la A10 e quello con la diramazione per la A7 per neve. Sulla A12, tra Recco e Genova, si sono verificati alcuni allagamenti, soprattutto in corrispondenza delle gallerie. I fenomeni più intensi si stanno verificando però nell'entroterra, con abbondanti nevicate.

Ancora neve sul Piemonte, fiocchi anche a Torino È arrivata anche a Torino la neve che, dopo la tregua di ieri, è tornata a cadere sul Piemonte. I torinesi si sono svegliati sotto una fitta nevicata, che sta imbiancando i tetti e le auto parcheggiate. Nevica anche ad Asti, a Vercelli e su buona parte del resto della Regione. Chiuso il colle internazionale della Maddalena, tra la valle Stura in provincia di Cuneo e la Francia. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un'allerta gialla che riguarda tutte le pianure della regione, dal cuneese e al nord-est, oltre alle zone prealpine e alpine dalla Valchiusella all'Ossola e, a sud, la valle Tanaro, l'Alessandrino e gli Appennini. Complessivamente in pianura sono attesi 5-10 cm di neve sul Torinese e 10-15 cm su Astigiano, Alessandrino e Cuneese. Cresce il pericolo valanghe, che a sud raggiungerà il grado di "marcato", terzo della scala europea che arriva fino a 5. In queste settimane, secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana), l'altezza della neve fresca su alcune montagne potrebbe superare i 2 metri a quota 1.500.