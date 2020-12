Meteo, le previsioni di venerdì 4 dicembre

Il maltempo tornerà protagonista al Nord spinto dall'arrivo di una perturbazione dal Nordatlantico. Sono previsti nubifragi e neve, in alcuni casi anche in pianura nelle regioni settentrionali. Giornata meno rigida al Sud

Nubifragi e neve, in alcuni casi anche in pianura al Nord, temporali sulla fascia tirrenica del Centro, qualche raggio di sole al Sud. È il quadro sintetico delle previsioni del meteo per venerdì 4 dicembre. Il maltempo sarà protagonista al Nord a causa dell'arrivo di una perturbazione dal Nord Atlantico, le piogge si sposteranno poi sulle regioni più centrali e sulla Sardegna (LE PREVISIONI).