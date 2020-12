Su Amazon libro su capacità di Salvini, ma sono tutte pagine bianche

Il volume è il più venduto nella sezione Scienze politiche di Amazon. 110 pagine al costo di 6,99. La descrizione spiega: "Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti". Ma non tutti gli utenti hanno preso bene lo scherzo

La descrizione: "Dopo anni di ricerche niente da dire"

approfondimento

Una “sorpresa” raccontata in realtà fin dalla descrizione del libro che accompagna la vendita online: “Questo libro è pieno di pagine vuote . Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”. E anche cliccando sul nome dell’autore, questo viene presentato così: “Alex Green è lo pseudonimo di un autore che cerca di aggiungere umore alla vita specialmente in questo momento così difficile”.

Le recensioni: "Geniale", "Un imbroglio"

Uno scherzo dunque ben dichiarato ma che non è stato colto da tutti. Tra gli autori delle recensioni infatti c’è chi sta al gioco e parla di “una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena. Grande capitano, continua così!!”, chi definisce la trovata “geniale” ma anche chi non l’ha presa per niente bene e parla di “una vergona e un imbroglio”.