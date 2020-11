5/17 ©Ansa

Il salto positivo più alto spetta però ad Ascoli Piceno che è passata dalla 37esima alla quinta posizione. La provincia guida anche la classifica per quanto riguarda i reati e la sicurezza. In questo campo Ascoli è seguita da Nuoro, Treviso e Oristano, mentre ultima è Rimini per il terzo anno consecutivo