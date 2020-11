Covid-19, in Italia 20.648 nuovi contagi: i dati regione per regione

18/23 ©Ansa

In Umbria i nuovi casi sono 310, su 3.232 tamponi. Il tasso di positività è pari al 9,59% (sabato era 8,16). Cinque i morti nell’ultimo giorno. I casi dall’inizio della pandemia sono 23.740 e i decessi 394. Gli attualmente positivi sono ancora in discesa, da 8.653 a 8.443 (-210). Leggera crescita per i ricoverati in ospedale: 421, 5 in più, 65 dei quali (+1) in terapia intensiva