Alluvione Sardegna, 40 milioni di danni a Bitti. Parte raccolta fondi

Il Comune di Bitti: "Servono guanti, mascherine e disinfettante"

approfondimento

Alluvione Sardegna, i danni a Bitti dopo l’ondata di acqua e fango

Ma per far fronte all’emergenza serve l’aiuto di tutti e sono diverse le iniziative di raccolta fondi e aiuti per la comunità di Bitti. L'amministrazione comunale invita le associazioni, i volontari e i semplici cittadini che in queste ore stanno donando o intendono donare beni di soccorso alla popolazione di far arrivare "prodotti utili e necessari". In particolare sono necessari: guanti, incerati, varechina, mascherine FFP2, disinfettanti per le mani. E poi rotoloni di tovaglie di carta, piatti, bicchieri e posate di plastica, carta da cucina, carta igienica, scope, palette e detersivi. "Non sono necessari giocattoli, pannolini, omogenizzati, merendine o alimenti particolarmente deperibili". E' inolte attiva la raccolta fondi con la campagna #TUTTIconBITTI. Chi intende inviare dei contributi economici può farlo attraverso l'IBAN IT84N0101585250000000011498, causale Alluvione 2020. Per maggiori informazioni si può consultare il sito istituzionale.