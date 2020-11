Mafia, processo al clan di Foggia: 25 condanne fino a 18 anni

Alla lettura del dispositivo nell'aula bunker di Bitonto, erano presenti anche i pm della Direzione distrettuale antimafia che hanno coordinato le indagini, Lidia Giorgio e Federico Perrone Capano, l'aggiunto Francesco Giannella e il procuratore facente funzione Roberto Rossi. Stando alle indagini della Dda di Bari, gli imputati avrebbero taglieggiato dal 2015 a 2018 quindici tra imprenditori e commercianti di Foggia, costringendoli a pagare un pizzo che variava dai 50 euro a funerale per una ditta di onoranze funebri, ai 500 euro a settimana per una discoteca, all'assunzione di persone vicine al clan in una Rssa. Secondo gli inquirenti, gli imputati - attraverso armi e aggressioni fisiche - avrebbero minacciato le vittime di ucciderli o danneggiare le aziende con esplosioni.

Il governatore Emiliano: "Foggia combatte e non si arrende"

Dopo la sentenza è arrivato il commento del governatore Michele Emiliano: "Foggia combatte e non si arrende. La comunità foggiana è oggi rappresentativa di tutta la Puglia che non cederà mai alla mafia, alla sopraffazione, alla violenza, all'illegalità. La Regione Puglia è al fianco dei cittadini, dei magistrati, delle forze dell'ordine della provincia di Foggia senza se e senza ma. Oggi ogni pugliese si sente foggiano in questo giorno della Giustizia e non della vendetta".