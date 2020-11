La ministra Lucia Azzolina spinge per la riapertura degli istituti chiusi prima di Natale. Ma i ministri più prudenti non escludono che il via libera arrivi solo a gennaio: tutto dipenderà dall'evoluzione della curva dei contagi

Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre, prima delle vacanze di Natale: è l'ipotesi per la quale spinge la ministra Lucia Azzolina sostenuta anche da M5s e Iv. Una decisione non è ancora presa: il tema potrebbe essere affrontato - ma non è detto - nel vertice dei capi delegazione in programma per oggi. Nei giorni scorsi, il premier Giuseppe Conte non ha escluso la possibilità di riaprire tutti gli istituti a dicembre e non è un mistero che la ministra Azzolina spinga in questa direzione: il 9 dicembre sarebbe la prima data utile. Ma il confronto nel governo è in corso e i ministri più prudenti non escludono che il via libera arrivi solo a gennaio: tutto dipenderà dall'evoluzione della curva nelle prossime settimane (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Speranza: "Faremo il possibile per riaprire a dicembre"

Covid, contagi nelle scuole: la situazione regione per regione "Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo", ha spiegato il ministro della salute Roberto Speranza a La7. "Valutazioni in questo senso - ha concluso Speranza - sono previste nei prossimi giorni".

Locatelli: "Scuola ha ruolo marginale in curva contagi"

Covid, Locatelli: "Aprire impianti sci incompatibile con numeri" Una riapertura che non è sconsigliata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità Franco Locatelli. "La scuola anche nelle ultime analisi fatte si conferma contribuire in maniera assolutamente marginale alla curva di trasmissione di SarsCov2. La potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente", ha detto Locatelli durante la conferenza stampa al ministero della Salute.