Vignola, vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

Domenica scoppiettante per un signore di Vignola, in provincia di Modena, che ha concluso il suo rituale giro nella piazza centrale del paese con l’acquisto di un Gratta e Vinci milionario. Il tagliandino ha rivelato la combinazione da 2 milioni di euro lasciando senza parole l’incredulo uomo, che con aria pallida e smarrita, ha chiesto alla titolare della tabaccheria-edicola di controllare con la macchina per la convalida. La sentenza è stata chiara: il “Tutto per tutto” acquistato a 10 euro all’edicola Arcobaleno gli stava fruttando 2 milioni di euro.

Le reazioni alla vincita milionari

Il fortunato vincitore è conosciuto in paese e sentita dalla Gazzetta di Modena, l’esercente ha raccontato così l’episodio: “Mi ero anche preoccupata pensando che sarebbe svenuto da un momento all’altro e poi, certo, non lo nascondo, ero molto emozionata anche io. Sono tre anni che gestisco la tabaccheria e non mi era mai capitata una vincita di questa portata. Al massimo erano stati 40 mila euro al Lotto, poco dopo aver aperto l’attività tre anni fa”. La gioia ha coinvolto tutti, in particolar moda la tabaccaia che ha pubblicato sul profilo facebook la foto con la grande notizia. Una domenica con il migliore dei finali per il fortunato nuovo milionario che ora dovrà solo attendere di vedere sul proprio conto corrente l’accredito della cifra vinta.