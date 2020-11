Meteo, le previsioni di lunedì 23 novembre

Bel tempo ma temperature ancora piuttosto fredde caratterizzeranno la giornata di lunedì 23 novembre al Centronord, dove l’anticiclone porterà una nuova giornata stabile e ampiamente soleggiata ovunque anche se con qualche velatura e possibili nebbie in alcune zone del settentrione. Diversa la situazione al Sud, dove le piogge che hanno creato gravi problemi in Calabria proseguiranno proprio nella parte ionica della regione così come sulla Sicilia orientale. ( LE PREVISIONI )

Il tempo al Nord

Giornata stabile, sole praticamente ovunque ma temperature relativamente basse con massime che saranno comprese tra 11 e 16°C. Così inizia la settimana al Nord. Per quanto riguarda le città principali, a Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, con una temperatura massima registrata che sarà di 8°C, la minima di 0°C. A Torino situazione pressoché identica anche se il termometro toccherà i -1°C per quanto riguarda la minima.

Il tempo al Centro

Coma al Nord, anche al Centro tempo stabile e assolato ma con brinate a valle. Da segnalare qualche possibile annuvolamento sulle zone Adriatiche e in Sardegna. A Roma giornata soleggiata con temperature comprese tra 10 e 17°C. A Firenze qualche nuvola in più ma non sono previste piogge. Il termometro oscilla tra i 3 e i 13°C.

Il tempo al Sud

Al Sud ancora qualche rovescio tra Sicilia orientale e Calabria ionica, piogge che potrebbero proseguire fino a mercoledì. Altrove sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le singole città, da segnalare un’altra giornata di pioggia a Crotone, già in difficoltà per tutto il weekend. Sarà bello invece a Napoli, mentre a Palermo non si escludono deboli piogge anche se le temperature saranno comprese tra 15 e 20°C.