Crotone, crolla un ponte a causa del maltempo. Comune: state a casa

Continua a piovere sul versante jonico della Calabria, dove già sabato 21 diverse città sono state allagate a causa dei forti rovesci. In provincia di Crotone è crollato un ponte. Mentre in città si invita a non uscire per evitare di intralciare i soccorsi

Crotone ancora in allerta per tutta la giornata

approfondimento

Maltempo, nubifragi in Calabria, neve in Molise. FOTO

Il Comune di Crotone, dove per tutta la giornata di oggi è in atto l'allerta meteo, invita la cittadinanza a "restare a casa per la propria sicurezza e per consentire le

operazioni di soccorso e di pronto intervento". Prosegue intanto "l'attività degli uomini del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, del Comando Polizia

Locale, della Protezione Civile Regionale, delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine - è scritto in una nota - per portare soccorso a chi è in difficoltà".