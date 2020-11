Crotone, donna intrappolata salvata da elicottero della GdF. VIDEO

A realizzare il salvataggio, sulla statale 106, un finanziere che si è gettato in acqua ed è riuscito a portare la donna sul velivolo. La carreggiata era stata invasa da acqua e fango provenienti da un costone, dopo il nubifragio che ha colpito la città calabrese in mattinata

Un elicottero della Guardia di Finanza è riuscito a trarre in salvo una donna che era rimasta intrappolata nella sua auto mentre percorreva la strada statale 106, a causa del nubifragio abbattutosi oggi, 21 novembre, su Crotone ( LE FOTO ). Uno dei finanzieri a bordo dell’elicottero, gettandosi in acqua, è riuscito a salvarla. Una volta assicurata a bordo del velivolo, la donna è stata portata all’ospedale di Crotone. La carreggiata era invasa da acqua e fango provenienti da un costone.

Crotone allagata da un nubifragio

vedi anche

Maltempo, nubifragio a Crotone: città sommersa dall’acqua. FOTO

Un'ondata di maltempo sta colpendo le Regioni centro-meridionali, con venti forti e piogge. Nella mattinata di oggi un nubifragio ha interessato Crotone, dove sono caduti quasi 200 millimetri di pioggia nel giro di poche ore. Segnalati pesanti disagi e allagamenti in città e nell'intero territorio della provincia. Centinaia sono stati gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone bloccate nelle auto. Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi di acqua, fango e detriti che hanno letteralmente sommerso tutte le auto in sosta e allagato garage e magazzini.