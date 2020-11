Cagliari, crolla balcone di casa: operaio travolto e ucciso

Un operaio è morto e un suo collega è rimasto ferito per il crollo di un balcone di una casa a Pirri, frazione alla periferia di Cagliari, in via Tamburino Sardo. I due stavano lavorando all'interno di un cortile condominale con un martello pneumatico quando il balcone ha ceduto e loro sono rimasti sepolti dalla macerie. Solo uno ce l'ha fatta, l'altro è stato trasportato in ospedale. Sul posto si sono recati subito vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riportato da "L'Unione sarda", la vittima è il titolare dell'impresa edile che stava eseguendo i lavori, l'altra persona coinvolta nel crollo è suo nipote.