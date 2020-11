Meteo, le previsioni di giovedì 12 novembre

L’alta pressione presente sull’Italia subirà un temporaneo cedimento e permetterà ad una perturbazione atlantica di fare ingresso sulle nostre regioni centrali. In particolare su Toscana, Umbria e Lazio, nella giornata di giovedì, è attesa qualche debole pioggia. Dopo giorni di totale immobilismo atmosferico non sono da escludere – a livello locale - anche di fenomeni più intensi. Al Nord insisteranno le nebbie, e dal pomeriggio, cieli grigi e nubi basse (soprattutto sul settore occidentale). Al Sud il tempo sarà più soleggiato e mite.

Le previsioni al Nord

Giornata grigia con cieli nuvolosi quasi ovunque. Nella prima parte del giorno nebbie fitte lungo il Po e, in genere, sulle pianure occidentali e l’Emilia. Più sole in montagna. In serata deboli piogge sulla Liguria di levante. Temperature in lieve calo e comprese tra 11 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo in peggioramento su Toscana, Umbria e Lazio con piogge di debole intensità. Su quest’ultima regione non sono escluse delle precipitazioni più intense. Ampi spazi soleggiati in Sardegna. Temperature massime comprese tra tra 16 e 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo una maggiore copertura sulla Campania. Temperature ancora miti e comprese tra 16 e 20 gradi, qualche grado in più in Sicilia.