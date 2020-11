Fondazione Open, seconda indagine su Carrai: nuovo sequestro

L’udienza rinviata e l’“archivio Open”

L'interesse dei pm sulla figura di Carrai c'è sempre stato nell'inchiesta su Open, in particolare in relazione al suo ruolo di contatto tra la stessa fondazione e il mondo dell'imprenditoria e della finanza. Inoltre, sui sequestri di documenti a Carrai, proprio oggi a Firenze era prevista - ma è slittata al 27 novembre - un'udienza al tribunale del riesame per discutere del ricorso presentato dai difensori dell'imprenditore, gli avvocati Filippo Cei e Massimo Dinoia, contro i sequestri subiti nell'ambito dell'inchiesta sulla Open. Udienza bis fissata dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento con il quale il tribunale della libertà aveva respinto il ricorso. I difensori di Carrai hanno chiesto ai giudici del tempo per esaminare gli atti che i pm hanno depositato per motivare la tesi accusatoria secondo la quale la fondazione Open avrebbe agito come un'articolazione di partito. Tra le carte depositate, sempre in base a quanto si è appreso, ci sarebbe il cosiddetto “archivio di Open”, tutta la documentazione relativa alla contabilità della fondazione. La procura intanto prosegue nelle indagini mentre a tutti i cinque indagati è stato ormai notificato un invito a comparire per il 24 novembre prossimo.