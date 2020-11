Cotticelli: "Piano Covid Calabria l’ho fatto io, forse mi hanno drogato"

Continuano le polemiche sulla gestisione sanitaria della pandemia (LIVEBLOG - SPECIALE) in Calabria. La Regione è ad alto rischio, tanto da essere classificata come area rossa. Il nuovo commissario alla Sanità, Giuseppe Zuccatelli (VIDEO), appena nominato, assumerà l'incarico appena compiuta la quarantena, perché positivo al Covid. Il suo predecessore, Saverio Cotticelli, si è dimesso sabato, dopo l'intervista andata in onda nel corso della trasmissione di Rai Tre "Titolo V", durante la quale Cotticelli ha dichiarato di non aver realizzato il piano Covid per la Calabria, dicendo di non sapere che il compito spettava al commissario alla Sanità. Il generale era stato nominato dalla ministra Grillo durante il primo governo Conte ed è stato poi confermato dal secondo governo Conte. Cotticelli durante la trasmissione "L'Arena" su La7 si è detto sconcertato: "Non so cosa mi sia successo durante quell'intervista. Non ero io quello che parlava, sembrava la mia controfigura. In realtà il Piano anticovid in Calabria è già pronto da giugno e l'ho fatto io".