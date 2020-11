4 novembre, Giornata delle Forze armate e Giorno dell’Unità nazionale

Il ringraziamento di Mattarella alle forze armate

“Le forze armate, forti della loro lunga storia che si identifica con quella dell'Italia, si confermano strumento che contribuisce alla difesa e alla sicurezza della Repubblica e al rafforzamento del ruolo italiano nel contesto internazionale per la pace e collaborazione in coerenza con i principi della nostra Costituzione”, ha detto nelle scorse ore Mattarella, in un videomessaggio in occasione del conferimento delle medaglie all'ordine miliare. Il 4 novembre, ha ricordato il presidente, “ricorre l'anniversario della fine della grande guerra. Militari e civili si impegnarono per il comune obiettivo dell'unificazione del nostro Paese. Come avvenne allora, anche oggi, donne e uomini che prestano servizio nelle forze armate lo fanno con dedizione. Lo apprezziamo in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria. Ancora una volta le forze armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio per la difesa nazionale. Le forze armate hanno mobilitato per questo scopo tutti gli strumenti della sanità militare, così come va ricordato e sottolineato il valore dei nostri militari che sono impiegati sui territorio nell'ambito dell'operazione strade sicure".