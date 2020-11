Semi lockdown di 3 settimane in Alto Adige: troppi contagi

I casi nella provincia di Bolzano salgono. Nelle ultime 24 ore sono stati 437. Così Kompatscher si adegua alle disposizioni di Roma: divieto di circolazione tra le 20 e le 5 del mattino, ristoranti, bar, pasticcerie e negozi chiusi

Troppi contagi da coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) e anche l'Alto Adige è costretto a chiudere. La Provincia autonoma di Bolzano ha deciso un nuovo lockdown per tre settimane. Dalle 20 alle 5 del mattino vi sarà un divieto di circolazione, semprecchè non vi siano necessità non rinviabili. Verranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Rimarranno aperti negozi di alimentari, e negozi che vendono generi di prima necessità, così come farmacie ed edicole. Gli alberghi saranno chiusi per i turisti, ma possono essere usati per pernottamenti per motivi di lavoro. Le scuole superiori e l'Università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. Viene ribadito l'uso della mascherina - se non si è soli -, il distanziamento e le regole di igiene.

Ordinanza in vigore dal 4 al 22 novembre leggi anche Covid: 495 nuovi positivi ed un decesso in Alto Adige L'ordinanza, in linea con le indicazioni statali, verrà pubblicata il 3 novembre ed entrerà in vigore mercoledì 4 a mezzanotte, per restare in vigore fino al 22 novembre. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.456 tamponi e sono stati registrati 495 nuovi casi positivi. Uno il decesso. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 219, 68 quelli nelle strutture private convenzionate e 83 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumentano da 23 a 28 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva.