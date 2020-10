Covid Veneto, il bollettino del 28 ottobre: 2.143 contagi e 11 morti

I nuovi casi di coronavirus in Veneto superano quota duemila. È quanto emerge dal bollettino regionale di oggi, 28 ottobre, sull'epidemia da Covid-19 ( AGGIORNAMENT I - SPECIALE ). Oltre ai 2.143 contagi segnalati nelle ultime 24 ore (che portano il totale dei casi a 49.135), si registrano 11 decessi (2.355 in tutto). Ieri, 27 ottobre, i nuovi positivi sono stati 1.526 a fronte di 13.688 tamponi effettuati.

La situazione degli ospedali

approfondimento

Covid, l'andamento delle terapie intensive in Italia. I DATI

Gli attualmente positivi sul territorio regionale sono 21.600. In isolamento domiciliare ci sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera in Veneto, sono 802 i ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive.