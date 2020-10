Covid, bando Protezione Civile per contact tracing: 49mila domande

A fronte di una richiesta per 2mila operatori (1.500 unità tra personale medico e sanitario e 500 addetti all’attività amministrativa), sono 49mila gli italiani che hanno inviato la loro candidatura per il bando della Protezione Civile per rafforzare l'attività di contact tracing per contenere l'epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).