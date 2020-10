Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia 16.079 nuovi casi, quasi mille più del precedente dato, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). 136 i morti. Il ministro Speranza annuncia: i tamponi rapidi si potranno fare anche in farmacia e dal medico di base. Sardegna verso il lockdown