Covid Palermo, neonata positiva in ospedale, madre irreperibile

Il personale sanitario ha provato a contattare la donna per giorni. Si tratta del ventiseiesimo bimbo ricoverato per coronavirus nel reparto di malattie infettive guidato di Palermo. Sono 17 quelli entrati nell'ultimo mese

Abbandonata subito dopo essere risultata positiva al coronaviurs. È quanto è successo a una neonata la settimana scorsa, lasciata dalla madre all’ospedale dei bambini di Palermo subito dopo l'esito del tampone. La donna era andata al pronto soccorso con la bimba per effettuare il test e dopo la conferma del contagio è stata allontanata per via delle procedure di sicurezza e da allora è irreperibile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI – LA SITUAZIONE IN SICILIA)