Focolaio Alberobello, il sindaco a Sky TG24: ospiti stanno bene

Il sindaco di Alberobello Michele Longo ha tranquillizzato sulle condizioni di salute degli anziani ospiti della casa di cura Giovanni XXIII dove è stato individuato un focolaio di Coronavirus. Intervistato da Sky Tg24 ha dichiarato che “i 59 ospiti stanno relativamente bene”. Inoltre il primo cittadino ha spiegato che ieri alcune persone avevano qualche grado di temperatura e una persona con febbre più alta è stata ricoverata in ospedale. “Finalmente le 5 eroine che pur essendo positive per 72 ore hanno continuato a seguire con grande spirito di solidarietà i nostri genitori che sono lì dentro sono potute tornare a casa - ha proseguito - ed è cominciato in maniera concreta il commissariamento sanitario di supporto che la direzione sanitaria con la presidenza della regione ha voluto fortemente per questa casa di cura privata”. In tutta questa fase e fino a nuova disposizione, i familiari potranno avere informazioni sullo stato di salute dei loro cari solo attraverso i medici curanti.