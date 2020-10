9/15 ©Ansa

In Emilia-Romagna nuovi casi di positività in 12 scuole della provincia di Modena, tra primarie, secondarie e superiori. Come fa sapere l'Ausl, nove si trovano nel capoluogo, mentre tre in altri comuni della provincia stessa. In dieci tra queste è stato stabilito l'utilizzo della mascherina in tutto l'edificio scolastico, in tutte le classi e anche al banco. In tre classi saranno eseguiti i tamponi e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamento