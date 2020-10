Vite - L'arte del possibile: Nerio Alessandri ospite

Torna "Vite - L'arte del possibile", il ciclo di interviste condotte da Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24, a dieci italiani che hanno saputo raggiungere il successo internazionale. Il prossimo appuntamento in programma martedì 13 ottobre alle ore 20:30 avrà come protagonista l'imprenditore Nerio Alessandri, da molti definito lo Steve Jobs italiano. Appuntamento su Sky Tg24 oppure on demand.

Chi è Nerio Alessandri

Nerio Alessandri è il fondatore e presidente di Technogym. Nel quinto appuntamento di "Vite - L'arte del possibile" ha raccontato le origini della sua azienda, nata nel garage dei genitori, e il bisogno di portare i suoi collaboratori proprio in quel garage che “esiste ancora. È assolutamente autentico ed è ancora uguale. Non perdo occasione per farlo visitare ai miei collaboratori, soprattutto ai giovani. Vale più di un master, vale più di cento corsi di formazione. L'emozione di vedere dov'è nata l'azienda, con zero risorse, dà la dimostrazione che si può fare e le persone acquisiscono grande fiducia nelle proprie capacità e nella possibilità di dimostrare di essere dei talenti. Talenti si nasce o si diventa. È chiaro che un minimo di base la devi avere, ma poi ci si allena. La creatività va allenata”.

Il talento secondo Nerio Alessandri

Considerato lo Steve Jobs italiano, nell'intervista con De Bellis Alessandri ha parlato anche di talento. Ha confessato: "Se ho persone mediocri attorno non imparo. Non è conveniente circondarsi di mediocri, ma è conveniente avere dei talenti che ti sfidano. È bellissimo imparare dai giovani, vivono in un mondo diverso, vivono delle prospettive diverse da quelle che abbiamo vissuto noi". Secondo l’imprenditore i giovani devono avere soprattutto due caratteristiche: "quando faccio colloqui guardo sempre come prima caratteristica quanto una persona è curiosa. La curiosità è l'inizio di ogni cosa, perché la curiosità ti permette l'approfondimento e la conoscenza. Per me imparare è la cosa più importante. La coerenza è il secondo valore: essere onesti nella vita aiuta e conviene".

L'importanza del rimanere in Italia

Il fulcro di Technogym è in Italia, a Cesena. "Tanti anni fa ho immaginato di far crescere un albero - ha raccontato Alessandri - La mia esperienza mi ha portato a pensare che può essere grande e forte, può essere internazionale e avere dei rami in tutto il mondo, ma tanto quanto le radici sono profonde e sono ben solide sul territorio. È uno strabismo, essere globali ma essere anche locali, essere internazionali e pensare in grande, ma curare il territorio. Il territorio, la cultura e le origini sono molto importanti". Parlando della sua azienda, Alessandri ha detto: "La mia ossessione è quella di rendere eterna l'azienda. Vorrei dare a Technogym longevità ed è quello che penso ogni minuto, ogni secondo della mia vita".