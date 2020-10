1/21 ©Fotogramma

Fridays For Future torna nelle piazze italiane, a cominciare da Milano (in queste foto). Presidi studenteschi sono previsti in più di 100 città: "Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro per inchiodare le persone al potere di fronte alle loro responsabilità e al loro tradimento", hanno detto gli organizzatori della manifestazione ispirata dall'attivista svedese Greta Thunberg, il cui nome proprio oggi era stato fatto tra i papabili per il Nobel per la Pace (infine assegnato al World Food Programme)

