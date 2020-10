6/15 ©Ansa

In Liguria, classi in isolamento a Savona, dalle superiori alle medie. All’istituto Ferraris Pancaldo di via alla Rocca, una classe è stata messa in isolamento dopo che uno degli alunni, assente da qualche giorno, ha comunicato gli esiti del tampone e la positività al coronavirus. Altra classe in isolamento al liceo Della Rovere, a Monturbano. Prosegue la quarantena per una classe (indirizzo Geometri) del Boselli Alberti. La scuola media Rita Levi Montalcini, quarto Comprensivo, rimane chiusa