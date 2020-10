1/25

Sono 200 in più (per un totale di 3.487) le persone ricoverate con sintomi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sale il numero delle persone in terapia intensiva: sono 323, 20 in più di ieri. I nuovi contagi sono 2.257 (ieri 2.578) a fronte di 60.241 tamponi (ieri 92.714). Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 5 ottobre

Il bollettino con i dati aggiornati al 5 ottobre