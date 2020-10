Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 ottobre

Diminuiscono i nuovi casi (ieri 2.578) ma anche i tamponi effettuati in un giorno (60.241, ieri 92.714). Le vittime sono 16 in 24 ore, per un totale di 36.002. Aumentano le terapie intensive: sono 323 (+20). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 327.586

Rimangono sopra quota 2mila i nuovi contagi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.257, il calo rispetto a ieri (2.578). Diminuisce però sensibilmente il numero dei tamponi giornalieri effettuati (60.241, ieri 92.714). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime sono 16, mentre le terapie intensive salgono di 20 unità per un totale di 323.

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 327.586. Le vittime, in totale, sono 36.002, con 16 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 18). I guariti giornalieri sono 767, per un totale di 232.681. I ricoverati con sintomi sono 3.487 (+200). Sono invece 55.093 le persone in isolamento domiciliare (+1.254). I tamponi effettuati sono in tutto 11.844.346, in aumento di 60.241 rispetto al 4 ottobre. I casi testati sono finora 7.153.866, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le regioni leggi anche App Immuni, più siamo e prima ne usciamo: ecco perché scaricarla Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.532 in Lombardia 3.423 in Piemonte 5.046 in Emilia-Romagna 4.401 in Veneto 8.142 nel Lazio 4.065 in Toscana 7.709 in Campania 1.907 in Liguria 2.956 in Puglia 954 nelle Marche 3.358 in Sicilia 650 nella Provincia autonoma di Trento 868 in Friuli Venezia Giulia 1.017 in Abruzzo 2.326 in Sardegna 627 nella Provincia autonoma di Bolzano 706 in Umbria 583 in Calabria 93 in Valle d’Aosta 403 in Basilicata 137 in Molise