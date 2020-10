"Il mare è un cimitero”: la giornata per le vittime dell’immigrazione

All’alba di quel giorno Bartolo, oggi deputato al Parlamento Europeo e allora medico dell’isola, si trovava già sulla banchina del molo per assistere alcuni migranti approdati nella notte. "Arrivò una barca di pescatori lampedusani. Portavano 47 persone salvate dal mare. Stavano male, erano coperte di gasolio, ma vive. Qualche minuto dopo attraccò un altro peschereccio, con i superstiti in ipotermia. Il pescatore che lo guidava aveva raccolto anche quattro cadaveri. Nelle ore successive arrivarono tutti gli altri, 111 solo il primo giorno. E poi ancora, per 15 giorni". A Bartolo toccarono tutte le ispezioni cadaveriche, che ancora oggi racconta con commozione: "C’erano decine di sacchi e io tremavo, avevo paura. Non sapevo se ci avrei trovato dentro un uomo, una donna, o un bambino. Non potevo fare nulla, solo constatare il decesso e prendere un frammento di tessuto, per dare un nome a queste persone". In totale, i morti accertati furono 368, a cui vanno aggiunti almeno 20 dispersi; 155 i sopravvissuti a quella che è una delle più gravi catastrofi umanitarie avvenute in tempo di pace nel mar Mediterraneo.

La Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione

Quella data, il 3 ottobre, è stata scelta per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in circostanze simili. Il 16 marzo del 2016 il Senato ha approvato la legge 45/2016 che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, con un intento commemorativo: "conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria". Ma la tragica ricorrenza diventa anche l’occasione per riflettere sul fenomeno migratorio e per diffondere la cultura dell'accoglienza.

Le iniziative a Lampedusa

Di questo obiettivo si occupa il Comitato Tre Ottobre, che anche nel 2020 organizza il progetto “Lampedusa Porta d’Europa” in collaborazione con il Miur. L’iniziativa "Siamo sulla stessa barca", inoltre, porta sull’isola siciliana gli alunni di più di 60 scuole da 20 Paesi dell’Unione Europea. In programma ci sono, dall’uno al tre ottobre, laboratori e workshop svolti via streaming, oltre a due tavole rotonde con giornalisti che si occupano dell’argomento. Interverranno, tra gli altri, anche Carlotta Sami, portavoce per l’Italia dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR), la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (in collegamento) e Juan Fernando López Aguilar, presidente della Commissione Diritti Civili del Parlamento Europeo, oltre allo stesso Pietro Bartolo. La cerimonia vera e propria si terrà come ogni anno la mattina del 3 ottobre, con la deposizione in mare di una corona di fiori. Diverse iniziative sul tema si svolgono anche in altri luoghi d’Italia, come ad esempio ad Asti, dove verranno letti in pubblico i nomi delle persone morte nel tentativo di raggiungere l’Europa dal 2018 a oggi.