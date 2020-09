Covid, casi salgono ma più test. Campania e Lazio maggior incremento

2/23

Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 24 vittime in più e altre 7 persone in terapia intensiva (271 in tutto). Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 313.011. I decessi, in totale, sono 35.875. Campania, Lazio e Lombardia sono le regioni che hanno registrato il maggior incremento giornaliero di contagiati

Il bollettino con i dati aggiornati al 29 settembre