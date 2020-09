15/18 ©Getty

In Molise, lezioni sospese da venerdì mattina, in via precauzionale, in una prima classe della scuola elementare 'Rosano' di Larino (Campobasso), dopo che la mamma di un alunno, incinta ed entrata in ospedale per partorire, è risultata positiva al tampone per il Covid-19. Si attende ora l'esito del tampone effettuato sul bambino, dopo che anche il padre è risultato positivo