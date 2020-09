Scuola, a Genova bambini in ginocchio usano sedie come banchi

In ginocchio per poter studiare. Ha destato molte polemiche la foto di alcuni bambini delle elementari di una scuola di Genova ritratti mentre usano le sedie come banchi per poter scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. L’immagine degli alunni è stata scattata da alcuni genitori ed è diventata virale sul web ( PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LA DIRETTA ).

Questo è stato il primo giorno di scuola per alcune sezioni di scuole primarie genovesi che non hanno ancora ricevuto i banchi monoposto pensati per la scuola post Covid. Nelle scuole genovesi, circa 15mila banchi monoposto o a rotelle sono ancora in attesa di essere consegnati.

Toti all'attacco di Azzolina: "Bambini non meritano questo trattamento"

Non si è fatta attendere la reazione del governatore della Liguria Giovanni Toti, che sui social non ha esitato ad attaccare il ministro dell'Istruzione. "Cara Azzolina" - si legge nel suo post - questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo". Poi il presidente della Regione conclude: "Lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un'immagine come questa non è degna di un Paese civile come l'Italia".