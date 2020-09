Coronavirus Massa Carrara, una classe intera va in quarantena

Sono entrati in classe alle 8 di mattina, ma alle 8:30 la lezione era già finita. Causa quarantena. È successo nella scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara (IL RACCONTO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LIVEBLOG - ASSEMBRAMENTI FUORI DA SCUOLE: FOTO). Una bambina ha ricevuto l'esisto del tampone anti-Covid proprio questa mattina: essendo risultata positiva e avendo la piccola già partecipato la scorsa settimana ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni, è scattata la misura. L'Ufficio di Igiene ha quindi predisposto la quarantena per l'intera classe, composta da 18 bambini, e per le tre maestre.