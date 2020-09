6/16 ©Ansa

Alcuni cittadini di Pirri, ormai esasperati dai continui allagamenti, hanno addirittura deciso ironizzare su quanto successo: c’è chi è sceso in strada con sotto braccio il sup fingendo di andare al mare e chi, invece, ha percorso le strade allagate in bicicletta. Nella foto: viale Poetto a Cagliari