Meteo, le previsioni di venerdì 11 settembre

Una perturbazione interesserà ancora la Sardegna, soprattutto l’area sudorientale dell’isola, e parte del Centro-Nord Italia. È previsto tempo instabile, in particolare, sulle Alpi (specie centro-occidentali) e sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale. Temporali sono attesi anche su Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Sicilia

Piogge in diverse regioni italiane, con nubi sparse altrove. Sono queste le previsioni per venerdì 11 settembre. Una perturbazione interesserà soprattutto la Sardegna e parte del Centro-Nord Italia. Temporali anche su Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio e Sicilia.

Le previsioni al Nord

Per venerdì è previsto tempo instabile sulle Alpi (specie centro-occidentali) e sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale: attesi rovesci temporaleschi. Qualche temporale anche sugli Appennini emiliani, mentre dovrebbe essere più soleggiato altrove. Le temperature si mantengono stabili quasi ovunque, con massime fino a 31 gradi. A Milano si alterneranno pioggia e schiarite, con il termometro tra 19 e 23 gradi. A Torino sono previsti temporali e temperature tra 18 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Al centro sono attesi ancora temporali - a tratti intensi - sulla Sardegna, soprattutto sull’area sudorientale dell’isola. Pioggia forte anche in Toscana, Umbria e Lazio. Il tempo sarà più soleggiato sulle regioni adriatiche. Le temperature si abbassano in Sardegna ma sono stazionarie, con massime tra 27 e 34 gradi. A Roma qualche nuvola potrebbe coprire il cielo, con il termometro che oscillerà tra 19 e 28 gradi. A Firenze sole e caldo in mattinata e qualche nuvola nel pomeriggio. Temperature tra 22 e 34 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud è atteso bel tempo o al massimo cielo nuvoloso sulle regioni peninsulari, tranne qualche sporadico acquazzone sulle aree abruzzesi e nubi più compatte in Campania. Meteo in netto peggioramento, invece, sulla Sicilia: sono attesi temporali sulle province di Palermo, Messina ed Enna. Temperature in calo, con massime tra 28 e 31 gradi A Napoli cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature tra 21 e 31 gradi. A Palermo il termometro oscillerà tra 23 e 27 gradi e sono attesi temporali intervallati da schiarite.