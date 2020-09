Covid, Italo potrebbe tagliare alcuni treni

Possibile taglio di 15 corse a settimana

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Già dalla fine di questa settimana tale situazione potrebbe provocare un taglio ai convogli in circolazione che oggi sono circa 87 al giorno contro i 111 in tempi pre-Covid. Il rischio è che si scenda di altri 15 treni a settimana. Nei corridoi della compagnia privata nata otto anni fa tira una brutta aria e i manager temono che se per l’autunno non arriveranno novità positive sulle norme sul distanziamento a bordo, si aprirà una stagione nera che metterà a rischio l’intera azienda e 1.500 posti di lavoro. La pesante crisi del settore è ben nota al Ministero dei Trasporti che avrebbe fissato in agenda nelle prossime ore un incontro con i vertici della società ferroviaria per trovare una soluzione.